Strengere regels op komst voor het rapen van oesters en mossels: tien kilo is te veel

video Inzamelac­tie levert in Zeeland 70 wapens op: van messen, een katapult tot een geweer

22 oktober VLISSINGEN - De landelijke wapeninleveractie heeft in Zeeland 70 wapens opgeleverd. In de kliko’s die in drie Zeeuwse politiebureaus stonden, zijn allerlei soorten messen achtergelaten. ,, We blijven ons focussen op het gebruik van wapens onder jongeren”, zegt politiechef Gerda van Leeuwen. Landelijk werden 3300 wapens ingeleverd.