‘Strafvervolging voor wegmoffelen aardbevingenrapport zou heel eind komen’

opinieDe Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), Shell en Exxon hebben in het verleden schaamteloos de eigen zakken gevuld ten koste van Groningse bewoners en de belastingbetaler. Als het (straf)recht hier geen toepassing krijgt, dan zien we de banaliteit van het kwaad, zegt oud-strafrechtadvocaat Pieter van der Kruijs.

Zouden we eens kunnen kijken of het schaamteloze gedrag van (de top van) het bedrijfsleven valt onder enige strafbepaling? Waarom zouden strafbepalingen zijn toegesneden op of alleen toegepast worden op kleine luyden?

De gedachte kwam op toen ik in de NRC van 29 mei las over hoe Shell, Exxon - tevens samen verenigd in de NAM - het officiële rapport van het Staatstoezicht op de Mijnbouw (SodM) dat aanspoorde tot spoedige terugdringing van de gaswinning in Groningen, trachtten weg te moffelen. Met medewerking van hoge ambtenaren en tenslotte de minister van Economische Zaken wisten zij het rapport een tijd ‘onder de pet’ te houden en ging men in strijd met dat rapport kolossaal meer gas uit de bodem halen.

Valse voorwendselen

Gek genoeg kwam ik daar Dick Benschop tegen die ik als directeur Schiphol verantwoordelijk is voor de chaos op de luchthaven. Hoe kan het dat zonder enige moraliteit zolang mogelijk een officieel rapport onder valse voorwendselen wordt tegengehouden en dat diezelfde persoon kan doorstromen naar een volgende directiefunctie? Is het nu onmogelijk een wettelijke strafbepaling van toepassing te krijgen op die ‘illegale’ gaswinning omdat destijds er niet aan is gedacht dat daaronder ook zulke ‘nette’ lieden bij betrokken zouden zijn?

Oplichting