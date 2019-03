Storm raast Zeeland binnen: file op A58 door omgewaaid verkeersbord

VLISSINGEN - In Zeeland en langs de westkust komen vanochtend zeer zware windstoten voor; op veel plaatsen zal de wind vandaag nog in kracht toenemen. Op de A58 ontstond vanochtend een file vanwege een omgewaaid verkeersbord tussen Middelburg en Arnemuiden.

De zwaarste windstoot vanochtend vroeg - 113 km/uur - werd gemeten in Vlissingen. Dat meldt Weeronline. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan om extra alert te zijn als zij de weg op gaan.

Deze ochtend is in heel Nederland kans op zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. Aan de kust kan de wind pieken naar ruim 110 km/uur en kan het lokaal tijdelijk stormen. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd. In het zuiden neemt de wind vanmiddag af. In het noorden duurt het tot het begin van de avond voordat de zware windstoten verdwijnen.

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft voor vandaag 72 vluchten geannuleerd vanwege de zware windstoten. Het gaat om Europese vluchten; de intercontinentale vluchten zouden wel doorgaan, meldde een woordvoerder gisteren.

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan om extra alert te zijn als zij de weg op gaan. Vanwege het onstuimige weer kunnen de files tijdens de ochtendspits al snel groeien. ‘De harde wind die verwacht wordt is niet direct een spelbreker voor het verkeer, hoewel alertheid geboden is’, zo meldt Rijkswaterstaat

Zeer zware windstoten

Vanochtend vroeg piekt de wind langs de (zuid)westkust met lokaal tijdelijk storm en zeer zware windstoten van ruim 110 km/uur. Rond het middaguur kan het aan de noord(west)kust stormen (9 Bft.); daarbij kunnen zeer zware windstoten van 100 tot 110 km/uur voorkomen. In het zuiden neemt vanmiddag de wind geleidelijk in kracht af. Later in de middag worden de windstoten ook in het noorden minder krachtig en aan het begin van de avond zullen als laatste de zware windstoten op de Wadden verdwijnen.