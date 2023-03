Storm in Zeeland: gewonde na val van Leeuwentrap Vlissingen, rondvliegende dakpannen in Middelburg

UpdateEen persoon is vanmiddag ernstig gewond geraakt na een val van de Leeuwentrap in Vlissingen na een zware windstoot. Dat heeft de politie bevestigd.

Het slachtoffer kwam omstreeks 13.30 uur ten val op de trap die leidt naar de boulevard. Na de melding van het ongeluk werden twee ambulanceteams, de politie en een traumahelikopter opgeroepen. Rond 14.25 uur is de gewonde overgebracht naar het ziekenhuis in Goes. Medewerkers van de gemeente Vlissingen hebben de trap na het incident afgezet met linten.

Rondvliegende dakpannen zorgden eerder op de dag voor een gevaarlijke situatie aan de Beenhouwersingel in Middelburg. Van een appartementengebouw waaiden dakpannen op het fietspad. De brandweer moest er aan te pas komen met een hoogwerker om verder gevaar te voorkomen. De straat werd afgezet.

In Goes is rond 15.15 uur een van de spandoeken op de reclamezuil nabij de McDonald's aan de Hudsonweg deels losgekomen. Hierop werd de ladderwagen van de brandweer Goes opgeroepen.

In heel de provincie vinden sinds het einde van de ochtend zware windstoten plaats. Op Noord-Brabant en Limburg na geldt in heel Nederland maandag code geel. Het KNMI meldt dat er zware windstoten voorkomen van meer dan 75 kilometer per uur. In het noorden en westen kunnen de windstoten snelheden van 90 tot 100 kilometer per uur bereiken. De wind komt uit het zuidwesten.

De harde wind zorgt volgens Rijkswaterstaat voor gevaarlijk situaties voor het verkeer. “We krijgen meldingen van takken, bomen en verkeersborden op de weg. Maar ook bij vrachtwagens moeten we alle zeilen bijzetten om de boel veilig te houden.”

Het KNMI zei eerder al te verwachten dat verkeer en andere buitenactiviteiten hinder zullen ondervinden door de wind. Aan het einde van de middag verdwijnen de zware windstoten weer.

Zwaarste windstoot

De zwaarste windstoot werd maandag gemeten in Lauwersoog en was 107 kilometer per uur. De laatste keer dat het stormde in Nederland was op 20 februari 2022. Vorig jaar telde vijf stormen: Corrie, Dudley en Eunice en nog twee stormen zonder naam. Afgelopen herfst en winter kwam het niet tot een storm; het was voor het eerst sinds 1933 dat het zowel in de winter als herfst niet stormde.

Het is officieel een storm als de gemiddelde windsnelheid op minstens één KNMI-station over een heel uur uitkomt op windkracht 9. Deze lentestorm krijgt overigens geen naam, omdat de impact op ons land beperkt is.

Het is volgens Weeronline ook gelijk de warmste dag van het jaar tot dusverre: in Volkel steeg het kwik tot nu toe naar 18,0 graden en in De Bilt naar 16,6 graden. De warmste dag van 2023 was tot dusver 1 januari. Toen werd het 16,9 graden in Eindhoven en 15,6 graden op het hoofdstation in De Bilt.

