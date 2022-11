Stoken in het mistseizoen: lekker gassen met die houtkachel, maar alleen als het goed waait

Corrie (84) en Johan (90) dolgeluk­kig op de dijk in Hoek: ‘Wij willen hier nooit, nooit meer weg’

Klepperdeklep! Corrie Harms weet al hoe laat het is, als ze de brievenbus hoort. ‘Ah, daar hebben we kaartje nummer 22. Oh wacht, het zijn er zelfs twee! Het is hier een komen en gaan vandaag, joh.’

14 november