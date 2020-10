Stoffelijke resten van al zestien jaar vermiste man uit Tholen aangetroffen in Duinkerke

Arthur Japin niet in Porgy & Bess, maar in het Scheldethe­a­ter

4 oktober TERNEUZEN - De aangescherpte coronamaatregelen nopen ook cultuurcentrum Porgy & Bess in Terneuzen tot creativiteit. Porgy & Bess is nu even geen geschikte locatie om schrijver Arthur Japin te ontvangen, dus is zijn lezing op dinsdag 13 oktober verplaatst naar het Scheldetheater.