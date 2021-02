Stofexplosie bij laden houtpelletinstallatie Oostelijk Bolwerk in Terneuzen

,,Het was een behoorlijke klap”, vertelde Ron Willems, chauffeur van de vrachtwagen met de houtpellets. Hij schat in dat hij ongeveer de helft van zijn lading had ‘overgepompt', toen de ontploffing zich voordeed. Een geluk bij een ongeluk, hij stond achter zijn vrachtwagen om de kranen te bedienen. ,,Na de explosie heb ik die onmiddellijk dichtgedraaid.”

De ontploffing deed zich omstreeks kwart voor tien voor. De brandweer was om kwart over elf nog bezig de installatie te inspecteren. De directe omgeving was afgezet. Medewerkers van de installateur, Croonwolter&dros, waren aanwezig, maar mochten de installatie nog niet betreden, tot de brandweer die had veilig verklaard.

Niet in de kou

De houtpelletinstallatie voor de verwarming en warmwatervoorziening van 244 huurappartementen in de De Veste-flats is nog maar sinds oktober vorig jaar in gebruik en sinds half november vol in bedrijf. Ruben Karel, directeur van woningcorporatie Clavis, de eigenaar van de flats, liet weten dat de bewoners niet hoeven te vrezen dat zij in de kou komen te zitten. Naast de houtpelletinstallatie is nog een gasgestookte installatie, als achtervang.

Over de oorzaak van de explosie kon de Clavis-directeur nog niets zeggen. ,,Wij willen dat uiteraard heel graag weten om lessen uit te trekken voor de toekomst.” Of het vaker is voorgekomen dat bij het overladen van houtpellets zoiets is gebeurd, wist Karel niet. Chauffeur Willems die vaker ladingen houtpellets bij pelletinstallaties aflevert, zei er nog nooit van gehoord te hebben. ,,Ik heb het in elk geval niet eerder meegemaakt, gelukkig maar.”

De komst van de houtpelletinstallatie lag eerder al onder vuur. Omwonenden klaagden over geur- en rookoverlast. De Zeeuwse milieudienst RUD heeft daarop metingen gedaan en de installatie bleek aan alle wettelijke eisen te voldoen.

Volledig scherm Het dak van de houtpelletsilo aan het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen is door de explosie ontzet. © Leo van Ginneken