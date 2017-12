Sting en Alanis Morissette op Concert at Sea

Met de komst van Sting gaat een grote wens van gastheren van BLØF in vervulling: “We fantaseren al jaren over een concert van Sting op ons festival,” vertelt Paskal. “Ik kan je niet vertellen hoe blij we zijn nu het is gelukt. Ook Alanis Morissette stond al jaren hoog op ons verlanglijstje. Het gaat een hele bijzondere editie worden.”



Het festival was vorig jaar binnen een uur uitverkocht. De kaartverkoop van Concert at SEA start op 21 december, er gaan dan zowel dagkaarten, weekendkaarten als overnachtingsarrangementen in de verkoop. Mensen die willen deelnemen aan de kaartverkoop moeten zich hiervoor preregistreren via de Concert at SEA website, dit kan nog tot 15 december, 10:00 uur.