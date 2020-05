Stilstaan met alleen maar vragen op de plek waar Max (17) om het leven kwam

De politie heeft de zaak onderzocht en gaat uit van een noodlottig ongeval. Iedereen heeft vragen, maar de mensen die hier langs de weg staan, al of niet om bloemen neer te leggen, ze zijn stil.

Bosje rozen

Een eind verderop stopt een auto. Een moeder en haar twee dochters lopen op de plek af. Ze hebben een bosje rozen bij zich. Haar oudste dochter zat twaalf jaar bij hem in de klas. Met een kleine onderbreking, toen Max een paar maanden zijn school volgde vanaf zee. School at Sea. Ze kent hem sinds de basisschool.

Zelf wil het meisje liever niks zeggen, haar moeder voert het woord. ,,Je hoort ervan, je volgt het nieuws en als je dan hoort wie het is... Zo jong, net geslaagd voor zijn vwo-diploma, een leven voor zich, grote plannen en dan dit. Voor de ouders vergaat de wereld.” Ze valt stil, de drie geven elkaar een knuffel.

De weg is een zwart gat

De onverlichte Huissenspolderweg kennen ze maar al te goed, zelf wonen de drie in de nabijgelegen wijk Othene. ,,Een racebaan”, volgens de moeder. ,,Het is hier een zwart gat. Je mag hier zestig, maar ze rijden hier snoeihard. Het is smal, je kunt ook amper uitwijken hier.” Ze kijken nog even naar de bloemen en de kaartjes en lopen weer terug.

Twee mannen op de fiets houden even stil bij de geparkeerde auto’s, de mensen en de bloemen. Ze vragen of het hier was. Uitleg is niet nodig. ,,Verschrikkelijk, het is hier ook zo’n gevaarlijke weg... Verschrikkelijk.” Hoofdschuddend rijden de twee weer verder.

Een vader met twee zonen. Ze staan stil naar de bloemen te kijken. Een van de jongens is er omdat hij een klasgenoot is van een van de broers van Max. Ze zwijgen verder.

Een plek om te gedenken