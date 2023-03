Stijgend strandbezoek verleidt Vlissingen tot optuigen extra strandpost bij Westduin

Nog 500 dagen tot Parijs; Dit zijn de Zeeuwse kansheb­bers op de Olympische Spelen

Dinsdag is het nog precies 500 dagen voor het begin van de Olympische Zomerspelen van Parijs. Diverse sporters uit Zeeland maken grote kans op deelname. Voor anderen is kwalificatie een droom. Een overzicht van de kanshebbers, in vier sporten. Wat duidelijk is: we moeten het waarschijnlijk vooral van de vrouwen hebben.