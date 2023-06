Stephan den Boer (Swift) naar Korfbal League-club; ‘Ik wil kijken waar m'n plafond ligt’

Weststrate stopt als fractie­voor­zit­ter bij Leefbaar Reimers­waal

Meer dan twintig jaar is hij al fractievoorzitter van Leefbaar Reimerswaal, de partij die hij in 2002 oprichtte. Maar in die rol is het mooi geweest voor Marien Weststrate. Dinsdagavond kondigde hij aan een stapje terug te doen.