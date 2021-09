Stefan is nog maar 19, maar heeft nu al zijn eigen broodjesbar in Terneuzen

Zeeuwse regisseur Koert Davidse volgde jarenlang rechtszaak over Molukse treinka­ping

27 september VLISSINGEN - Meer dan veertig jaar later zorgt de afloop van de treinkaping in De Punt nog altijd voor discussie. Is er buitensporig veel geweld gebruikt? Die vraag staat centraal in de documentaire Gij zult niet doden van de Zeeuwse regisseur Koert Davidse. Deze wordt dinsdag uitgezonden.