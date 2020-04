Stefan en Desiree bij de Oesterdam: ‘Met zo’n pup vergeten mensen nog wel eens afstand te houden’

Adrz breidt aantal ic-bedden uit naar 24

15:44 GOES - Ziekenhuis Adrz in Goes heeft de afdeling intensive care (ic) uitgebreid van 18 naar 24 bedden. Zes daarvan, blijven gereserveerd voor ‘gewone’ patiënten. De eerste coronapatiënt is vandaag op de uitgebreide afdeling opgenomen. Bij ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen is verder opschalen van de ic-capaciteit nog niet aan de orde. Het ziekenhuis was eerder al van 8 naar 16 ic-bedden gegaan.