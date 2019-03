Steenrijke Antwerpse diamantair (65) sterft bij penisverlenging

Laniado was bescheiden komaf. Hij kwam aan de kost als masseur in een hotel in zijn geboorteland Israël voor hij de diamantsector in rolde. Hij ging in Antwerpen ruwe edelstenen verhandelen, die afkomstig waren uit de Centraal-Afrikaanse Republiek en Angola.

Opspraak

Hij kwam in opspraak toen bleek dat Omega Diamonds jarenlang gesjoemeld had met valse documenten bij de invoer van de diamanten. Het bedrijf trof een minnelijke schikking van 160 miljoen euro met het Antwerpse parket en de fiscus, maar daar trok Douane en Accijnzen zich niets van aan. Ze claimde 4,6 miljard euro: de tegenwaarde van de ingevoerde diamanten plus een boete. Nadat de claim was afgewezen, moest Laniado later deze maand door een beslissing van het Hof van Cassatie toch weer voor de rechter verschijnen.



Maar zo ver zal het dus niet komen. De miljardair – die er altijd piekfijn uitzag en net aan zijn pensioen was begonnen in zijn penthouse in Monaco – stierf zaterdag in een privéziekenhuis in Parijs bij een operatie om zijn penis te verlengen. De procedure zou volgens Le Soir een hartaanval uitgelokt hebben. Pogingen om hem te reanimeren liepen op niets uit.