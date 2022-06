Steeds vaker elektrische fietsen gestolen in Zeeland

Omdat de zomerperiode nu aanbreekt en veel mensen op de (elektrische) fiets de provincie gaan verkennen, is de verwachting dat het aantal aangiftes verder zal stijgen. ‘Deze fietsendiefstallen zijn een probleem. Sommige exemplaren hebben namelijk een waarde van duizenden euro’s en mensen zijn echt gedupeerd als hun voertuig weggehaald wordt tijdens een gezellig dagje strand of stad.’

De politie wil fietseigenaren daarom waarschuwen en met enkele tips proberen te voorkomen dat mensen gedupeerd worden. Zo wijst de politie op het belang van het op de juiste manier op slot zetten van de fiets en dat te doen op een goed zichtbare plek of in een bewaakte fietsenstalling. Verder roept de politie op om 112 te bellen in geval van verdachte situaties. Ook worden plekken waar relatief vaak fietsen worden gestolen meegenomen in opvallende en onopvallende surveillancerondes.