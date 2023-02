Statenleden zetten vraagtekens bij vertraging bouw Justitieel Complex Vlissingen

Wat voor waarde heeft een afspraak met de rijksoverheid? Vrijdag bleek tijdens een debat in de Statencommissie Bestuur dat het vertrouwen in het Rijk opnieuw een deuk heeft opgelopen, nu de bouw van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) met twee jaar is vertraagd.

In 2020 trok het kabinet de stekker uit het plan om de marinierskazerne naar Zeeland te verhuizen. Als compensatie werden Vlissingen en de provincie onder meer de bouw van een justitieel complex bij Ritthem beloofd. Eind december maakte minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) bekend dat de extra bewaakte gevangenis en rechtbank pas medio 2030 open gaat.

Van uitstel komt afstel

,,Het klinkt vervelend”, memoreerde D66-Statenlid Ton Veraart, ,,maar we hebben de ervaring dat van uitstel, afstel komt. Wij zijn nooit zo enthousiast geweest over dat hele plan. Het draagt weinig bij aan de economische structuur van Zeeland. Tussen het Rijk en de provincie is een bestuursovereenkomst gesloten, maar wat betekenen afspraken nog als eenzijdig wordt besloten de bouw twee jaar op te schuiven? Wanneer zeggen we: laten we maar afscheid nemen van het JCV en het geld gebruiken voor zaken die meer betekenen voor de provincie én waarop we zelf invloed kunnen uitoefenen.”

Meerdere Statenleden zetten nogal wat vraagtekens bij de oorzaken die minister Weerwind aanvoerde om de vertraging te verduidelijken. In zijn brief aan de provincie noemde hij onder meer de oorlog in Oekraïne, problemen met de aanbesteding en de stikstofproblematiek.

Joan van Burg (SGP) had zich hogelijk verbaasd over de excuses in de brief. ,,Wat ons zorgen baart is dat men er in Den Haag nu pas achter komt dat er een bepaalde aanbestedingsprocedure geldt als je een gevangenis bouwt! We bouwen dit toch niet voor het eerst? Het klinkt alsof een compleet bleu team aan het werk is.” Uitstel is nog wel een beetje te begrijpen, stelde Hannie Kool Blokland (CDA), maar dat stikstof als smoes werd gebruikt, ging er bij haar niet in. ,,Dat wist men anderhalf jaar geleden al.”

Quote Moeten we niet gewoon afscheid nemen van het Justitieel Complex Vlissingen Ton Veraart, Statenlid voor D66

Ook gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) had zijn wenkbrauwen opgetrokken na het lezen van de brief van minister Weerwind, waarin hij de vertraging uiteen zette. Hij verheelde niet dat vanuit de Abdij harde woorden zijn gesproken richting Den Haag. ,,Wij hebben vaak tegen het Rijk gezegd dat wij heel lang in de waan zijn gelaten dat er een marinierskazerne zou komen. Daar hadden we een handtekening onder gezet. We hebben wegen omgelegd. En toch kwam de kazerne niet. Ik geef keer op keer de boodschap af dat Zeeuwen uiterst wantrouwend zijn geworden.”

Minister Weerwind komt 19 april naar Zeeland om de gemeente Vlissingen en de provincie uitleg te geven over de opgelopen vertraging.