Statenfractie PvdA wil actie tegen vertraagde treinen in Zeeland

Par­keer­pro­ble­men na schooltijd bij mfc De Korre in Breskens

9:43 BRESKENS - Parkeren bij multifunctioneel centrum De Korre in Breskens is na schooltijd een uitdaging. Als kinderen worden op- of afgehaald van de basisschool, die in het mfc huist, staat de straat gewoonweg te vol. “We kijken of er aan de achterkant van de school extra parkeerplekken kunnen komen”, zegt wethouder Chris van de Vijver.