Staten vragen naar risico gifgasgranaten uit WO1 voor kust Knokke

De 35.000 ton granaten werden na de Eerste Wereldoorlog gedumpt in ondiep water, lokaal bekend als de Paardenmarkt. In 2019 onderzocht de Belgische overheid of een proefruiming mogelijk was, maar dat project is gestopt. De Partij voor Zeeland, PvdA, GroenLinks en 50Plus vragen naar de huidige situatie en wil dat de provincie de risico’s voor Zeeland in beeld brengt.