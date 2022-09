‘Starters moeten meer kans krijgen bij bouw appartementen aan Houtmarkt Hulst’

met video en poll Bakker Tullenaar in Vlissingen stopt vanwege hoge energie­prij­zen: ‘Ik ga niet werken voor de Delta’

Al maanden vliegen de waarschuwingen ons om de oren: als die energieprijzen écht zo hoog worden, gaan veel bakkers het niet redden. Bakker Tullenaar in Vlissingen is de eerste in Zeeland die het voor gezien houdt. Hij kan het simpelweg niet meer betalen.

20 september