Starters boffen maar in Zeeuws-Vlaanderen

Koen Hamelink, eigenaar van Reham Makelaar kijkt terug op opnieuw een veelbewogen jaar op de woningmarkt. Zijn makelaardij is goed voor een kwart van de transacties in de Zeeuws-Vlaamse woningmarkt. Zijn cijfers van het afgelopen jaar laten duidelijk zien dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland.

Wat altijd al zo was en nog steeds zo is, is het grote prijsverschil. ,,De gemiddelde koopsom voor een woning in Zeeuws-Vlaanderen was 275.000 tegen dik vier ton in de rest van het land. Ofschoon menigeen klaagt over het geringe aanbod, vergeleken met de landelijke cijfers valt er in Zeeuws-Vlaanderen nog wat te kiezen. ,,Ook opmerkelijk is het verschil in krapte. Waar Zeeuws-Vlaanderen kopers nog kunnen kiezen uit gemiddeld vier á vijf huizen, daar is het in de rest van het land net iets meer dan één. Het strookt duidelijk niet met de landelijke tendens. De gekte, die speelt in Zeeuws-Vlaanderen minder”, denkt Hamelink. ,,De toppen zijn minder hoog, de dalen minder diep.”

,,Starters maken hier nog een kans. Als je denkt aan een hypotheek van 180.000 tot twee ton voor een starter. Dan heb je daar alleen in Zeeuws-Vlaanderen, Groningen en Limburg nog iets voor. En er is echt wel wat voor die prijs. Kijk ik naar Terneuzen dan zie ik dat 41 procent van de huizen die we daar verkopen tussen de één en twee ton liggen. Ik ga niet roepen dat er genoeg is voor starters, maar in de rest van het land zijn ze echt de sjaak.”

We krimpen niet, heel simpel", stelt Hamelink. ,,Dat is met name dankzij de Belgen, maar voor een groeiend deel ook vanwege Randstedelingen. We zien dat echt wel terug in de cijfers. Mensen uit Rotterdam, Den Haag of verder die hier een huis kopen. Niet alleen ouderen ook professionals die denken ‘als ik toch maar een keer per week op kantoor hoef te zijn is Zeeuws-Vlaanderen een optie. Je ziet daarin wel de invloed van Corona. Mensen zijn vaker thuis en worden kritischer op hun eigen woning.

Wat Hamelink betreft hoeft Zeeuws-Vlaanderen niet steeds op de rem te trappen. ,,Er kan best gebouwd worden, zolang het maar verstandig gebeurt. In de steden wordt er genoeg gebouwd, in de dorpen echt nog niet. Daar is amper iets beschikbaar.” Hij neemt Vageland in Koewacht als voorbeeld. Een nieuwbouwproject dat lang op zich liet wachten en waar onlangs een begin mee gemaakt is. ,,Dat is een goed voorbeeld. Je ziet daar dat er wel degelijk een vraag is.”