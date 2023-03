Start afvalestafette Reimerswaal; Van der Straaten gaat met honderd man rotzooi te lijf

De bedoeling is dat het (prik)stokje straks wordt doorgegeven aan andere bedrijven binnen de gemeente. Zo doet iedereen wat aan het zwerfafval waar we ons allemaal zo aan ergeren. Per bedrijf een uurtje prikken, grijpen of rapen. Al is dat uurtje voor een enkeling te lang, gezien de opmerking van één van de personeelsleden tijdens de instructie: ,,Ik doe het maar een half uurtje hoor. Maar dan wel in een razend tempo.”