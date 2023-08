Standwerkers verleiden marktbezoekers in Goes; ze beloven blije voeten, gekuiste tapijten en heldere tijden

de zomerkracht Het hele jaar in touw voor de Watergeu­zen: ‘Kinderen zijn niet van suiker’

De leiding van de Vlissingse Scoutinggroep de Watergeuzen is het hele jaar in touw, maar de zomerperiode is extra druk. Toch zijn Milan Renne en staflid Pippi Scheiberlich kort na de zomerkampen alweer in de weer. ,,Als we de uren die we hier in steken betaald zouden krijgen, had je het over een dik betaalde baan”, lacht Renne. Maar ze doen het graag. Scouting, en in het bijzonder hun groep, is hun leven.