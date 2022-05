Stalkingszaak voor de Middelburgse rechter: ‘Op moordtocht in Groningen? Dat was een test’

Als het aan advocate Cora Blaak had gelegen was het zover niet gekomen. En al helemaal niet in een spoedeisende procedure als een kort-geding. Van het eisenpakket (berichten verwijderen, rectificatie, straatverbod en een dwangsom) dat advocaat Peter Schutte namens de Groningse R. had neergelegd noemde ze het overgrote deel ,,overbodig’’.

Gehackte accounts van vrienden

Blaaks cliënte, de 26-jarige S. uit de gemeente Reimerswaal, werd verweten dat ze tussen in 2019 en 2021 enkele kwetsende berichten op Facebook had geplaatst over haar ex, met wie ze van 2012 tot 2014 een relatie had. S. vermoedde dat hij diegene was die haar stalkte en deelde die gedachten openlijk met haar volgers, al dan niet met een foto van R. erbij. ‘Hij luistert ons af. Deze hufter moet echt gewoon stoppen’, schreef ze onder meer. S. had ook de indruk dat hij de kwade genius was achter gehackte accounts van vrienden.