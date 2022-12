Stakende medewerkers van Verbrugge zijn vastberaden: ‘Kom op, management, zijn jullie nou echt zo bang?’

,,Sinds dinsdag 12.00 uur zijn jullie in staking en nog steeds is er geen enkele beweging bij het management zichtbaar. Sterker nog: we hebben allemaal de dreigementen van de grote baas kunnen lezen. Dat kan op sommigen intimiderend overkomen, voor mij is het een teken van nervositeit. Kom op, management, zijn jullie nou echt zo bang? Of gaan wij lekker verder met deze staking?”

En weer gingen tientallen vuisten de lucht in, begeleid door luid geschreeuw. FNV-vakbondsbestuurder John Klijn weet wel hoe hij een grote groep havenarbeiders moet opzwepen, in een feestzaaltje aan de rand van Vlissingen. Er was koffie, de vakbond betaalde bier en broodjes knakworst en uit de boxen klonk We are the champions van Queen. De stemming onder het stakende personeel van Verbrugge was onoverwinnelijk.