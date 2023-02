Stacaravan brandt volledig uit in Renesse

Man weigert bij voertuig­con­tro­le 6500 euro schadever­goe­ding te betalen, moet mee naar Torentijd

Een man wiens voertuig gisteren gecontroleerd werd, werd voor een keuze gesteld: of de openstaande 6500 euro aan schadevergoeding direct betalen, of 58 dagen hechtenis. Hij kon of wilde het bedrag niet betalen en werd meegenomen naar Torentijd.

