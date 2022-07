Staatssecretaris: jammer dat het plan voor een cruiseschip niet doorgaat

De staatssecretaris zegt dat tijdelijke, grootschalige opvanglocaties nodig (blijven). Dat is met name nodig om de druk op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel terug te brengen. Afgelopen nacht moesten opnieuw mensen op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) slapen. ,,Om rust in de asielketen te zorgen", laat Van der Burg weten, ,,is het heel belangrijk dat er tijdelijke grootschalige opvanglocaties komen.”