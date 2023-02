Staatsbosbeheer wil boomdijken nog voor vele generaties behouden; oude populieren maken plaats voor jonge aanplant

Volgens tellingen beheert Staatsbosbeheer in Oost-Zeeuws-Vlaanderen meer dan negenduizend bomen (meestal populieren) op dijken die hun oorspronkelijke functie als waterkering hebben verloren. Veel van die bomen zijn aangeplant na ruilverkavelingen in de jaren 70. De meeste bomen op de dijken zijn tussen de dertig en vijftig jaar oud.

Boomdijken horen bij de streek, ze hebben volgens boswachter Ilse Maas een grote landschappelijke en ecologische waarde en moeten daarom voor nog vele generaties mens en dier blijven bestaan. Om dit te garanderen, is ingrijpen wel nodig. ,,We kunnen niet wachten tot bomen van ouderdom gaan omvallen. Maar omdat we geen kaalslag willen, gaan we de bomen gefaseerd vervangen, dus niet allemaal tegelijk. Slechts een klein deel wordt de komende tijd vervangen. Over elke boom wordt apart beslist. Maas: ,,Deze ingreep gaat ons erg aan het hart.”