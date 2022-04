‘Sprieten’ langs de Scheldekust gaan een belangrijke rol spelen voor scheepvaart

podcast In deze aflevering van de podcast hoor je Bløf zoals je ze nog nooit hebt gehoord: ‘O, wat erg dit’

VLISSINGEN - Wat alle beginnende popgroepen gemeen hebben, is dat ze in een busje van en naar optredens rijden. Bløf schreef er al vroeg een liedje over, Rijden door de nacht. Als ze het terug luisteren, komen er onverwachte herinneringen boven.

14 april