Sportcomplex Omnium in Goes vanavond dicht na brandlucht

Sportcomplex Omnium in Goes is aan het begin van de avond ontruimd vanwege een brandlucht in het gebouw. Bezoekers en personeel moesten buiten op het plein voor het gebouw wachten tot het weer veilig was om naar binnen te gaan. Inmiddels hebben ze hun spullen weer opgehaald