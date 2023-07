Sporen van het slavernijverleden zijn er in Middelburg en Vlissingen overal, maar je moet ze wel willen zien

Angélique Duijndam, die in 2021 als gemeenteraadslid de aanzet gaf tot een onderzoek naar het Vlissingse slavernijverleden, kwam in 1976 als 15-jarige in Vlissingen. ,,Ik ben een trotse Suri-Zeeuw. Als ik het V-teken maak is dat voor Vlissingen. Maar Vlissingen is een rauwe stad, met een rauw verleden. Dat mag, nee: dat móet belicht worden. Wat we nu doen is wegstoppen. Mensen vragen wel: waarom wil je het erover hebben? Dan is mijn antwoord: jij, als witte, hebt er niks mee. Het is niet jóuw belang, maar wel het mijne om te weten wat mijn achtergrond is. Wat doe ik hier, als gekleurde vrouw, in een witte omgeving? Het gaat niet over slachtofferschap. ik voel me geen slachtoffer. Ik wil gewoon weten wie ik ben, wie mijn voorouders zijn.”