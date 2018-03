Spoor van vernielingen getrokken op begraafplaats Hoek

Geschreven dialectverhalen krijgen een stem op Wereldverteldag

9:11 SAS VAN GENT - Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen springen dinsdag in op Wereldverteldag. In mfc De Statie in Sas van Gent vertellen Christianne Buijs, Eriek Verbeecke en Raymond Wauters verhalen in dialect. Er is ook muziek, van Ellen Shea en James Denton. Aanvang is om 14.00 uur en toegang is gratis.