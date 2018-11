Spookrijder die hard door Westerscheldetunnel reed is opgepakt

Hij reed het gehele tracé naar de tunnel en in de oostbuis met hoge snelheid tegen het verkeer in, richting Terneuzen. Kort na de tunnelbuis stuitte hij op een slagboom, die de tunnelorganisatie had laten zakken om hem te doen stoppen. De man sprong uit zijn auto en vluchtte het naastgelegen industrieterrein op. De vrouwelijke passagiere bleef zitten.



Agenten zochten naar de man in de omgeving van het Maintenance Value Park aan de Innovatieweg bij Terneuzen. Meerdere bouwlocaties werden, samen met een diensthond, doorzocht. De zoektocht leverde in eerste instantie niks op. De man besloot echter zelf naar zijn auto te lopen die geparkeerd stond op het bouwterrein. Daar is hij opgepakt.



De tunnel was rond 17.00 uur een kwartier lang afgesloten. Voor de oostbuis, aan de kant van Terneuzen, stond een file van enkele kilometers. In de westbuis was tijdelijk een rijbaan afgesloten en mocht het verkeer op de andere baan maar 30 kilometer per uur rijden.