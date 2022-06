Spetterend zomercarnaval in ‘Rio de Uulehat’

Wulpse dames die liepen te schuddekonten in een verentooi met glitters waren met een lampje te zoeken, maar blote basten en -benen waren er genoeg. Het weer werkte dan ook goed mee om er een écht zomercarnaval van te maken. De stoet die zaterdagmiddag door Aardenburg trok was niet lang, maar wel leuk.

Voor de lol

,,Zomercarnaval houden we nu voor de derde keer”, zegt Germen Modde van Carnavalsvereniging Nachtuuln van de Kikkerstad. ,,De eerste editie was ter ere van ons drieëndertigjarig bestaan in 2008 en in 2012 deden we het nog een keer voor de lol. Daarom deden we het dit jaar weer, als extraatje tijdens de kermis.”