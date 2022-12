Spekgladde nacht in Zeeland: ongelukken door de hele provincie, één persoon komt om het leven

updateZeeland heeft een gladde nacht achter de rug. Op diverse plaatsen in de provincie ging het mis op de weg. En ook vanochtend zijn de problemen nog niet over. Vanochtend rukten de hulpdiensten uit voor een auto die op de kop in de sloot langs de Dankerseweg in Kapelle beland was, meldde de Veiligheidsregio Zeeland. Daarbij bleek een inzittende om het leven te zijn gekomen.