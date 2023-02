Spanning bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen: wél kantelen of niet kantelen

Zaterdag derde klasse B Tholense Boys in gevarenzo­ne na nederlaag tegen concurrent: ‘Ineens werd ons spel weer schijterig’

Na het 2-4 verlies tegen de directe concurrent Den Bommel moet Tholense Boys de stormvlag hijsen. De Tholenaren lijken dit seizoen tegen degradatie te moeten strijden. Kogelvangers pakte een nuttige driepunter tegen rode lantaarndrager ZSC’62: 2-1. Halsteren ziet in de subtop DVV’09 over zich heen wippen, na een teleurstellende 4-0 verliespartij in Dirksland.

4 februari