Spandoek van vriendengroep uit Kloosterzande over heel de wereld te zien: ‘We hebben veel reacties gehad’

Marco van Meele gaat al jaren met een groep vrienden uit Kloosterzande naar alle thuiswedstrijden van het Nederlands elftal. Het spandoek - 7,5 meter bij 75 centimeter - nemen ze in een tasje mee naar binnen. ,,Gisteren hebben we het onder een jas verstopt, want we wisten niet zeker of de Uefa het doek zou goedkeuren. Misschien was het wel té groot.” De vrienden werd gelukkig niets in de weg gelegd. Om 18.15 uur hing het al op. ,,Het lijkt veel werk, maar het is goed te doen.”