Spaanse passie en romantiek komen tot leven in Zierikzee

Organisator Martin de Jong is in zijn nopjes. Met hoge verwachtingen kijkt hij uit naar iets wat volgens hem uniek is in Schouwen-Duiveland. ,,Tuna de Maastricht zet met gemak heel Maastricht op stelten. Het is de bedoeling dat zaterdag Zierikzee omver wordt geblazen.”

De Tunatraditie gaat vele eeuwen terug, toen de eerste universiteiten het daglicht zagen in Spanje. Jonge studenten waren genoodzaakt een creatieve oplossing te zoeken voor hun kosten en vormden muziekgroepen. Samen speelden ze op straat voor geld, in cafés en herbergen voor drank of een kop soep. Deze traditie verspreidde zich over de universiteiten van Spanje en zette later voet aan de grond in Portugal en Latijns-Amerika. ,,Op dit moment zijn er op elke universiteit in Spanje verschillende Tuna’s, ieder verbonden aan de eigen faculteit”, vertelt Gionata Bouchè. De Italiaan is lid van Tuna de Maastricht. ,,Op 18-jarige leeftijd verhuisde ik van Napels naar Maastricht om een studie Rechten te beginnen aan de plaatselijke universiteit. Oktober 2016 kwam ik tijdens een verjaardagsfeest van een huisgenoot in aanraking met de vereniging. Vrienden van mijn huisgenoot zaten al bij Tuna de Maastricht en speelde serenades onder ons balkon. Dat was zo leuk dat ik me meteen heb aangemeld.”