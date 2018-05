SP Zeeland: kerncentrales België gammeler dan gedacht

Bar Goed weer op Perkpolder

15 mei PERKPOLDER - Pop-up bar Bar Goed bij Perkpolder is sinds vrijdag weer open. Voor het derde jaar op rij bestiert Yannick Mahu van restaurant Petrus&Paulus Hoeve in Lamswaarde de bar, die alleen met goed weer geopend is. Zoals dinsdag uiteraard het geval was.