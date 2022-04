SP wil weten waarom nieuws over Dethon pas na de verkiezingen naar buiten kwam

Alwéér bomen vernield op 't Eiland: inwoners zijn op zoek naar vervelende Sasse knakker

SAS VAN GENT - Voor de derde keer in korte tijd is het prijs. Op 't Eiland in Sas van Gent moeten jonge boompjes het steeds ontgelden. De Sassenaren beginnen er moedeloos van te worden. En dus rijst de vraag: wie is toch in vredesnaam die vervelende Sasse knakker?

11 april