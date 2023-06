Souburgse scholen kunnen ook na zomervakantie nog niet open, discussie over blunder ‘geparkeerd’

Sarah (23) heeft haar eigen merk én kleding­zaak: ‘Het zijn geen massapro­duc­ten’

De pop-upwinkel Xavah van Sarah Verton (23) is een vaste stenen winkel in de Visstraat geworden. De jonge onderneemster is van plan er ‘een poos’ te blijven zitten. ,,De online en de fysieke verkoop versterken elkaar, die kunnen niet zonder elkaar.”