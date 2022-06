Sonja en haar man willen na 37 jaar ‘op de buiten’ gaan wonen: ‘Dit is hét moment om de stap te wagen’

,,Absoluut, maar dit is echt hét moment om deze stap te wagen. Als we nog eens vijf jaar wachten, zijn we op een leeftijd dat het wellicht niet meer gaat. Mijn man en ik zijn nu nog in goede gezondheid en vol goede moed om dit avontuur aan te gaan. We zoeken een huis in het buitengebied rond Terneuzen met een mooi stukje grond. Ik droom al jaren van een grote moestuin en een mooi bloemenperk aan huis. Mijn man is een fanatiek modelbouwer, dus die ziet zichzelf ook al bezig aan een mooie treinbaan in de achtertuin.”