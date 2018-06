'Sommige klanten nemen hun sekspop een weekje met de caravan naar zee'

Faillisse­ment projectont­wik­ke­laar vermaakcen­trum Hulst opgeheven

21 juni HULST - Het in 2011 uitgesproken faillissement van Rietbergen Concept Vastgoed, de projectontwikkelaar van het vermaakcentrum De Koning van Engeland in het centrum van Hulst, is onlangs opgeheven wegens gebrek aan baten.