Solar Boat Challenge: De Rooibos moet in Friesland de Zeeuws-Vlaamse eer hooghouden

,,Ja, zelfgemaakt”, is bijna steevast het antwoord. Weliswaar is de boot begonnen als een gekocht bouwpakket, het vormen van de romp, de elektronica, de zonnepanelen, allemaal zelf gedaan door het zonnebootteam van de Technasium-studenten van het Terneuzense Lodewijk College. Bij het lamineren van de romp hebben ze wel hulp gekregen van een sponsor. Maar verder, allemaal eigen werk.

Zaterdag varen de leden van team The Unknown mee in de Young Solar Challenge, een soort Elfstedentocht voor zonneboten in Friesland. Wie de route het snelst op zonneschijn weet af te leggen is de winnaar. Moeilijker is het niet.

De eerste van de vijf etappes voert van Leeuwarden naar Sloten. Helemaal in Friesland. ,,Verreweg de meeste teams komen uit Friesland", zegt teamlid Thomas Scheele. ,,Er is volgens mij ook een team uit Brabant. En dan wij. In de rest van Nederland weten ze eigenlijk helemaal niks van Zeeuws-Vlaanderen. Ze denken dat we België zijn. Daarom dus dat we de naam The Unknown hebben gekozen.”

Quote We moeten het vooral van de strategie hebben. Voor de hand liggende dingen als niet met de boot in de schaduw gaan liggen Renate Louwers, Docent Technasium Lodewijk College

De boot heet de Rooibos, vertellen de bouwers met een grijns. Ja, inderdaad een eerbetoon aan Kapitein Rooibos, in Zeeuws-Vlaanderen onsterfelijk gemaakt door Maikel Harte met het gelijknamige lied. Het zal in Friesland mogelijk lastig uitleggen zijn.

Verschil maken

De teams die deelnemen aan de Young Solar Challenge binden in principe de strijd met elkaar aan met allemaal dezelfde boot. De bouwpakketten zijn voor iedereen hetzelfde. Extra zonnepanelen bevestigen mag niet. Deelnemers moeten het rooien met drie zonnepanelen. Het verschil moet gemaakt worden door slim vorm te geven. Een nog meer gestroomlijnde romp en liefst alles zo licht mogelijk. Een heel kleine stuurman is geen optie. ,,Die moet minimaal zestig kilo wegen. Als die minder weegt wordt het aangevuld met flessen water”, doceert Renate Louwerse, docent van het Technasium.

,,We moeten het vooral van de strategie hebben", denkt Louwerse. ,,Voor de hand liggende dingen als niet met de boot in de schaduw gaan liggen.” De groep lacht. ,,Maar denk ook aan het heel slim plannen van de race. Goed opletten hoe je vaart. Wanneer vaar je hard en wanneer juist niet? Doe je dat in het begin en kom je later zonder stroom te zitten? Dat moeten we allemaal bekijken.”

Wel en niet goed

De testvaart op de Axelse Kreek liep wel en niet goed, vat Scheele de ervaringen van de dag samen. ,,Goed omdat de boot bleef drijven. Daar waren we al heel blij mee. Hij voer ook goed.” Wat minder goed liep is dat de motor problemen gaf. ,,We hebben een nieuwe motor gekregen van de organisatie en die zit er nu in.”

Team The Unknown is vorig jaar november aan het project begonnen. De eerste stap was het zoeken naar sponsoren. Zonneboten worden bepaald niet voor niks weggeven. Met resultaat. Alsof het een Formule 1-wagen is, is ook de Rooibos beplakt met stickers van sponsoren.

Luc Kerckhaert is niet met lege handen gekomen. Hij heeft namens ondernemerssociëteit TLED een symbolische cheque bij zich. Goed voor 1500 euro. ,,De afkorting staat voor Ter Lering en Discussie, dat past dus mooi bij het schoolse aspect van dit project", zegt Kerckhaert. ,,En natuurlijk vanwege het grote tekort aan technische mensen waar alle bedrijven last van hebben. Jongeren zoals deze, die op het Technasium zitten, die zijn voor ons echt goud waard.”