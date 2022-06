Sociale woningbouw op Walcheren wint Zeeuwse Architectuurprijs

De uitslag werd vrijdagmiddag, aan de vooravond van de Dag van de Architectuur, bekendgemaakt bij CBK Zeeland in Middelburg. Het Zeeuwse centrum voor beeldende kunsten, vormgeving en architectuur organiseert jaarlijks samen met het Zeeuws Architectenplatform de architectuurprijs.

Dit jaar waren er 21 kandidaten voor de prijs. Het gaat om bouwprojecten die afgelopen jaar in de provincie zijn uitgevoerd. De vakjury had daaruit al vijf genomineerden geselecteerd, waarbij zij onder meer keek naar vernieuwing en duurzaamheid. Behalve Nye-Uus waren dat Winkelcentrum Tref in Middelburg (ontwerp van Vocus Architecten), het Bethlehemplein in Scharendijke (KuiperCompagnons), Villa V in Domburg (BNLA Architecten) en fase K van de Goese nieuwbouwwijk Aria (RoosRos Architecten).

Duurzame, levensloopbestendige huurhuizen

De vakjury besloot vrijdag de prijs toe te kennen aan de Nye-Uus-woningen, een ontwerp van architect Karen Nije van WTS Architecten. Zij tekende voor woningcorporatie Zeeuwland duurzame, levensloopbestendige huurhuizen die in diverse Walcherse dorpen zijn verrezen. Deze moesten in korte tijd kunnen worden gebouwd op de fundering van de woningen die voorheen op die plek stonden.

Architect Karen Nije.

Ook was belangrijk dat de huizen goed passen in de omgeving. Nije, die geboren is in Amersfoort maar al jaren woont en werkt in Zeeland, nam de langwerpige gepotdekselde Zeeuwse schuur als basisvorm. ,,Zo’n schuur is een archetype in het Zeeuwse landschap. Die vorm zou vast op verschillende plekken goed passen”, zei zij eerder daarover.

De vakjury was enthousiast over haar ontwerp. De jury bestond dit jaar uit Steven Delva (architect van het jaar 2021), Ro Koster (Zeeuwse winnaar in 2021) en Tessa Peters (art director en designer), met Christiaan Weiler als secretaris.

Jaap Provoost bewoont een Nye-Uus in Grijpskerke

Publieksprijs voor duinvilla

Alle 21 ingezonden projecten dongen ook mee naar de PZC-Publieksprijs. Duinvilla Nieuw-Haamstede, een ontwerp van Kort Geytenbeek Architecten, haalde verreweg de meeste stemmen. De villa is gebouwd in opdracht van een particulier. De architect noemt het ‘een bijzondere duinvilla voor een bijzondere locatie’. De woning is zo veel mogelijk ingepast in de natuur en wordt als het ware omarmd door het landschap.

Ontwerp van de duinvilla in Nieuw-Haamstede.

De duinvilla kreeg in totaal 531 stemmen en liet daarmee de concurrentie ruim achter zich. Fase K van de wijk Aria eindigde als tweede met 294 stemmen. Villa V in Domburg werd derde met 286 stemmen. In totaal werden er 1855 stemmen uitgebracht via de website van de PZC.