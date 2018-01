Snorfietser rijdt door Westerscheldetunnel

Officier wil pedofiel nog twee jaar in tbs

25 januari MIDDELBURG - De inmiddels 71-jarige Terneuzenaar J. T., die in een tbs-kliniek in Poortugaal in zuid-Holland verblijft, was donderdag overduidelijk tegenover de rechtbank: ,,ze willen me laten zeggen wat ik niet kan zeggen, omdat ik het niet heb gedaan.’’