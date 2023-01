Snoepsleutels en excuuskaart voor veel gebelde Zeeuw: ‘We hopen dat het bellen snel stopt’

met poll Verbrugge dreigt terminals Vlissingen en Terneuzen te sluiten als stakers niet bijdraaien

Verbrugge Terminals dreigt vandaag de terminals in Terneuzen en Vlissingen geheel of gedeeltelijk te sluiten als er onvoldoende personeel aan het werk gaat. Directeur Martin Verbrugge heeft dinsdag personeel gevraagd per app of sms te laten weten of ze bereid zijn aan de slag te gaan.

4 januari