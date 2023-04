Snelle Mebrahtu Werkineh Kiros pakt de winst en een bonus tijdens Oosterscheldeloop

VIERDE DIVISIE Goes mist in jacht op topklasse­ring aanvoerder Daniël Wissel

Goes vervolgt de race voor een topklassering in de vierde divisie met een uitwedstrijd bij Capelle. De Bevelandse equipe hoopt via een toppositie een plek in de nacompetitie te veroveren. ,,Als we mee willen blijven doen voor de tweede plaats, moeten we winnen’’, stelt Goes-trainer Dennis de Nooijer.