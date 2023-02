‘Smederijmuseum’ in Schore staat te koop; ‘Er zijn er al genoeg van mijn leeftijd die met een rollator lopen’

Nieuw parkeersys­teem kost onderne­mers in Zierikzee klanten; ‘Als je naar de kapper moet, kan je niet even de buurvrouw sturen’

Het nieuwe parkeerbeleid voor vergunninghouders in het centrum van Zierikzee kost middenstanders klanten. Mensen die slecht ter been zijn kunnen alleen nog tegen extra betaling in de buurt van winkels parkeren. De ondernemers moeten die extra kosten voor eigen rekening nemen of doorberekenen.