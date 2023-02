Sluiting Spar Grijpskerke is door gemeente niet te voorkomen

Met video Door de ruimte vliegen in de SpaceBuzz met André Kuipers; 'Oh joh, wat is dat gaaf!’

Wie droomt er als kind niet van om een reis door de ruimte te maken. Voor de groep 7 en 8-kinderen van de Zuidwesthoek in Goes kwam die droom woensdag uit. Zij mochten met astronaut André Kuipers mee in de SpaceBuzz.

