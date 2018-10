Sluiting distributiecentrum Sligro in Kapelle kost honderden banen

KAPELLE - Het Sligro distributiecentrum in Kapelle gaat dicht. Eind februari 2019 sluit het centrum definitief de deuren. Het personeel is gisteren ingelicht over de plannen.

Voor het personeel breekt een onzekere tijd aan. Het distributiecentrum in Kapelle heeft op dit moment nog 213 vaste medewerkers in dienst. Daarnaast zijn er nog 50 uitzendkrachten die regelmatig werken voor het centrum.

Quote Een garantie voor werk kunnen we niet geven. Woordvoerder Emté

,,Een garantie voor werk kunnen we niet geven", laat een woordvoerder van Emté weten. ,,Maar via outplacementtrajecten proberen we wel volop mee te denken. Daarbij kijken we waar mensen verder terecht kunnen. Maar of dat bij Jumbo of Coop is, valt geen garantie over te geven. Dat hangt natuurlijk ook van de mensen zelf af."

Volgens wethouder Evert Damen is er bij de eigen organisatie ook nog wel werk te vinden. ,,In het nieuwe distributiecentrum in Breda zijn er bijvoorbeeld 150 vacatures in te vullen. Maar als men daar niet voor kiest, wordt men geholpen elders werk te vinden."

Economische wind

Volgens de wethouder breekt er een spannende en onzekere tijd aan voor het personeel. ,, Maar zij hebben wel de economische wind in de rug. Er zullen veel bedrijven zijn die aan zullen kloppen om personeel over te nemen. Als op enig moment mocht blijken dat de gemeente daar een rol in kan spelen, dan zullen we dat ook doen."

De geruchten over een mogelijke sluiting van het distributiecentrum in Kapelle gingen al langer rond. Damen: ,,Al sinds een jaar of drie zijn we met Sligro in gesprek. Dat begon toen we te horen kregen dat het huurcontract van hun huidige pand afliep en zij een keuze moesten maken of zij in Kapelle nieuw zouden bouwen of dat zij naar Brabant zouden vertrekken. Duidelijk was in ieder geval dat het huidige pand niet meer aan de huidige wensen voor een logistiek centrum voldeed."

Eerste prijs

Damen zegt in de afgelopen jaren frequent overleg gevoerd te hebben met de vastgoedmanager en de directeur logistiek om aan te geven dat het de gemeente veel waard was om de werkgelegenheid voor Kapelle te behouden. ,,Veel werknemers uit Kapelle werkten in het DC al vele jaren met plezier. Regelmatig werd het centrum vanuit Sligro beloond met een eerste prijs vanwege hun uitstekende service."

Ook pogingen van de gemeente om Sligro een nieuwe kavel grond aan te bieden op de Smokkelhoek mochten niet baten. ,,Het werd zeer gewaardeerd door Sligro en zij zouden dit voorstel meewegen in hun afweging over de nieuwe locatie. Maar het bleef radiostilte. Ook nadat we diverse keren hadden gebeld toen naar buiten kwam dat Jumbo en Coop de Emté supermarkten hadden gekocht."